Україна вже вичерпала квоту на безмитний експорт пшениці до Євросоюзу

Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт пшениці в країни Європейського Союзу, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація" (УАК) з посиланням на дані аналітичного агентства "Зерно-Онлайн".

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"Тарифна річна квота Євросоюзу на імпорт української пшениці вичерпана повністю. На поточний момент в країни ЄС поставлено 960 тисяч тонн пшениці або 100% від обсягу квоти", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що річна квота на імпорт пшениці з інших третіх країн (2,38 мільйона тонн) обрана лише на 7,4% (177,2 тисячі тонн).

В УАК нагадали, що 1 червня Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення квот на безмитний експорт низки українських товарів. Зокрема, квоти на поставки української кукурудзи будуть збільшені на 650 тисяч тонн, ячменю — на 350 тисяч тонн, круп і обробленого зерна - на 7,8 тисячі тонн, вівса - на 4 тисяч тонн, меду - на 3 тисячі тонн, виноградного соку - на 500 тонн. Однак євродепутати не підтримали підвищення квот на експорт пшениці, сечовини та оброблених томатів з України.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже повністю вичерпала квоти на безмитний експорт по шести групах товарів: мед, цукор, крупи та борошно, виноградний та яблучний соки, кукурудза і оброблені томати. Також закрита основна квота на другий квартал з експорту курятини. Наголошується, що подібна тенденція спостерігалася і минулого року.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, на даний час обсяг квоти на експорт на ринок ЄС українських оброблених томатів становить 10 тисяч тонн, меду – 5,2 тисячі тонн, цукру – 20 тисяч тонн, круп та борошна – 6,6 тисячі тонн, виноградного та яблучного соків – 12 тисяч тонн, кукурудзи – 400 тисяч тонн, вівса – 4 тисяч тонн, м'яса птиці – 16,8 тисячі тонн.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році виріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.