Трактори для аграріїв: визначено перелік техніки, яка братиме участь у держпрограмі компенсації

Комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі затвердила список техніки вітчизняного виробництва, в разі придбання якої аграрії отримають 20% від її вартості у вигляді компенсації з державного бюджету.

Читайте такожУкраїнські аграрії забезпечені основними видами сільськогосподарської техніки на 50% - експерти

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Комісія при Мінекономрозвитку ратифікувала список сільськогосподарської техніки українського виробництва, 20% вартості якої компенсується за рахунок коштів державного бюджету. На реалізацію цієї програми в 2017 році виділено 550 млн грн у рамках держпідтримки аграрних виробників», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до зазначеного списку ввійшли 40 українських виробників, які виробляють близько 800 видів техніки. Серед них, зокрема, Харківський тракторний завод, Південний машинобудівний завод імені Макарова, БілоцерківМАЗ, «Бердянські жниварки», Оріхівсільмаш, Союз-Спецтехніка та інші.

«З повним переліком техніки й обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, можна ознайомитися на сайті Мінагропроду», - додала прес-служба.

У міністерстві додали, що для отримання компенсації аграріям необхідно буде оплатити придбану техніку й обладнання, які входять до вказаного списку, через державні банки - «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ПриватБанк» або «Укргазбанк». Відтак сільгоспвиробники повинні будуть відкрити рахунки в одному із зазначених держбанків, надати банку документи, що підтверджують придбання техніки, після чого банк передасть Мінагропроду інформацію про суму коштів, що підлягають частковій компенсації. Міністерство сформує реєстр сільгоспвиробників, на підставі якого здійснюватиметься компенсація, і перерахує банку кошти, який потім переведе їх на поточні рахунки аграріїв.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України затвердив виділення з державного бюджету 550 млн грн на компенсацію аграріям через банки 15% від вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Потім уряд вирішив збільшити обсяг компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки до 20%.

Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на придбання техніки з рівнем локалізації виробництва не менш як 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.