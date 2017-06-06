В Україні зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Рівненській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Читайте такожВ Україні набрала чинності нова інструкція з профілактики і боротьби з АЧС

Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження і загибель свиней у підсобному господарстві в селі Цурків.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 75 спалахів АЧС. Усього з 2012 року і станом на 6 червня на території України ветеринари зареєстрували 221 спалах АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні більше 223 спалахів АЧС, тоді як у минулому році був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними очільника відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.