Експерти прогнозують скорочення виробництва свинини в Україні

Українські сільськогосподарські підприємства за підсумками поточного року можуть незначно скоротити виробництво свинини – менш ніж на 5%, повідомив УНІАН голова Асоціації свинарів України (АСУ) Артур Лоза.

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«Виробництво (свинини – УНІАН) скоротиться порівняно з попереднім періодом - на 1-3%, можливо, на 5%. Якщо «дно» попиту ми пройшли в 2016 році, то «дно» виробництва ми якраз зараз спостерігаємо, і лише до кінця року з'являться певні позитивні зрушення», - сказав він.

При цьому, за прогнозами голови асоціації, свиняче поголів'я за підсумками року істотно не зміниться.

«Ми не очікуємо ніяких змін. Можливо, будуть певні коливання, але істотного зниження не відбудеться. Зростання буде повільним, і цього року ми не побачимо збільшення поголів'я», - додав Лоза.

За його словами, найбільший спад поголів'я свиней в Україні був зафіксований у першому кварталі 2016 року. Факторами такого скорочення стало різке падіння попиту на свинину – на 22%, збідніння населення, епідемія африканської чуми свиней (АЧС), а також російський мораторій на експорт української свинини.

Експерт додав, що ще одним негативним чинником, що вплинув на скорочення поголів'я свиней в нашій країні, стало скасування пільг для аграріїв з податку на додану вартість (ПДВ). При цьому він повідомив, що особливістю галузі свинарства є її «інертність», внаслідок якої наслідки кризи, зафіксованої в 2016 році, будуть спостерігатися ще протягом довгого часу після її закінчення.

«Враховуючи інерційність галузі, вона (криза - УНІАН) протрималася певний період часу, і ці наслідки кризового впливу ми починаємо відчувати через 10 місяців, рік, півтора», - сказав Лоза.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами голови наглядової ради великого виробника сільськогосподарської продукції - агрохолдингу KSG Agro Сергія Касьянова, українські підприємства за підсумками поточного року можуть скоротити виробництво свинини в середньому на 10-15% у зв'язку зі скороченням поголів'я тварин через поширення АЧС.

За даними Державної служби статистики, в Україні в 2016 році виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 3,9% порівняно з 2015 роком – до 256 тис. тонн. Поголів'я свиней до кінця 2016 року скоротилося на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,43 млн голів.

Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, обсяг експорту свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 раза – до 3,2 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 раза – до 5,1 тис. дол.

З початку 2017 року в Україні зареєстровано 75 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 6 червня на території України ветеринари зареєстрували 221 спалах АЧС в 23 областях.