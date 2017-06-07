Держгеокадастр передаватиме землю в оренду виключно через аукціони

Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою зобов'язав Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони, що дасть змогу удосконалити механізм управління земельними ресурсами в Україні.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Пропонується встановити для Держгеокадастру умови, згідно з якими він зможе розпоряджатися землями. Перше і найголовніше це передача земель в оренду виключно через аукціони», - сказав перший заступник аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, представляючи документ.

За його словами, цією постановою встановлюється, що оренда ділянок буде короткостроковою - на строк не більш як 7 років, а стартову вартість земель буде встановлено на рівні не нижчому ніж 8% від їх нормативно-грошової оцінки.

За оцінками заступника голови відомства, на даний час землі продаються на аукціонах за ціною, що перевищує цей показник у середньому на 13-15%.

Мартинюк додав, що ті землі, які раніше були в оренді, повторно також передаватимуться в оренду через аукціони. «Тим самим ми зруйнуємо схему, коли землі ділилися по 2 га безплатно і йшли з державної власності взагалі», - сказав він.

При цьому він зазначив, що Держгеокадастр має привести всі раніше укладені договори у відповідність з новими умовами, закріпленими цією постановою.

За словами Мартинюка, у цьому документі також зазначені законопроекти, які найближчим часом будуть розроблені профільним міністерством, схвалені урядом і передані в парламент.

«Оскільки це документ стратегічного характеру, ми фіксуємо законодавчі ініціативи, які необхідно розробити і з якими Кабмін піде в майбутньому в парламент. Перш за все, це законопроекти про запуск електронних земельних аукціонів, впровадження електронної реєстрації земельних учасників у кадастр і передача права розпорядження землями держвласності об'єднаним територіальним громадам», - додав Мартинюк

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству юстиції, Міністерству економічного розвитку і торгівлі протягом тижня вивчити можливості електронної системи Prozorro в проведенні земельних аукціонів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагропроді прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше, ніж через 5-7 років.