Гройсман доручив Авакову "перевернути всіх тих", хто займається махінаціями з держземлями

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ перевірити на наявність зловживань і корупції угод розпорядників державних земель по всій Україні.

Читайте такожГройсман категорично проти продажу землі великим холдингам та іноземцям

Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Арсене Борисовичу (Аваков, міністр внутрішніх справ - УНІАН), я б вас попросив дати окреме доручення підрозділам національної поліції, які займаються економікою, по всій країні скрупульозно почати відпрацьовувати всі угоди. Ви працюєте в плановому режимі, але потрібно зробити серйозне відпрацювання, щоб перевернути там всіх тих, хто дозволяє собі нечесно, непрозоро управляти земельними ресурсами на територіях», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 7 червня прийняв постанову, що зобов'язує Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. За словами Гройсмана, постанова покликана усунути корупцію в сфері розпорядження держземлями.