Уряд хоче посилити контроль за алкоголем і запровадити електронну акцизну марку

Кабінет міністрів України схвалив та направив до Верховної Ради законопроект про посилення контролю за обігом алкоголю, який вводить електронні акцизні накладні.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Це законопроект про електронний контроль обігу алкоголю. За нашими розрахунками, близько 30% ринку перебуває в тіні. Ми пропонуємо ввести досить серйозну систему, яка контролюватиме обіг як на опті, так і в роздробі», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект.

За словами міністра, законопроект вводить електронні акцизні накладні. При цьому в разі оптової реалізації компанії не зможуть відвантажувати більше продукції, ніж ними було отримано акцизних марок. Електронна система адмініструватиметься Державною фіскальною службою, а тестовий період, під час якого штрафи і санкції за порушення не нараховуватимуться, становитиме 180 днів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Гройсман доручив Міністерству фінансів прискорити підготовку законопроекту про електронну акцизну марку, що дасть змогу припинити розповсюдження контрафактної продукції.

Раніше в ДФС повідомили, що автоматизована система контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів "Електронна акцизна марка» запрацює в Україні в 2017 році.