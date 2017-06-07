Чума свиней: Білорусь обмежила ввезення свинини з двох областей України

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Полтавської та Одеської областей у зв'язку зі спалахами на цих територіях гострого вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, датованих 29 травня.

"За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 26 травня та 29 травня 2017 року на території Полтавської та Одеської областей України зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин африканською чумою свиней", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитного і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, у тому числі з птиці і риби, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і оброблення свиней.

У директиві зазначається, що обмеження також поширюються на корми для кішок і собак, виготовлені з свинарського сировини.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Вінницької області.

З початку 2017 року в Україні зареєстровано 75 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 6 червня на території України ветеринари зареєстрували 221 спалах АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.