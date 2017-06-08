Чума свиней крокує Україною: небезпечне захворювання зафіксували на Полтавщині

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження і загибель свині в підсобному господарстві у селі Березова Лука.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 75 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 8 червня на території України ветеринари зареєстрували 223 спалаху АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 223 спалаху АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.