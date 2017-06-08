В Україні скасували держрегулювання цін на продукти

Кабінет міністрів України прийняв рішення про скасування державного регулювання цін на продукти харчування з 1 липня.

Читайте такожМінекономрозвитку: скасування держрегулювання цін не призвело до подорожчання продуктів

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, виробники тепер не будуть зобов'язані декларувати ціни на продовольчу продукцію, а також обґрунтовувати Держспоживслужбі необхідність зміни цін.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, скасування держрегулювання дасть можливість усунути зайвий адміністративний тиск на бізнес, зробити виробництво інвестиційно привабливим і надати можливість підприємцям швидше адаптуватися до кон'юнктури ринку.

Як повідомляв УНІАН, в минулому році Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року.

Наприкінці грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що експеримент зі скасуванням держрегулювання виявився виправданим і не призвів до прискорення інфляції.

Держрегулювання в Україні регламентувалося постановами уряду 1996 і 2007 років, які забороняли торговельні надбавки вище 15% на соціально значиму продовольчу продукцію. До таких товарів належать борошно, хліб простої рецептури, макаронні вироби вітчизняного виробництва з нетвердих сортів пшениці, крупи, цукор, яловичина, свинина з кістками, м'ясо птиці в тушках, ковбаси варені 1 сорту, молоко жирністю 2,5%, сметана жирністю 20% , масло вершкове жирністю 72%, сир жирністю 9%, яйця курячі, олія.