Українські аграрії вже експортували майже 42 мільйони тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували рекордні 41,67 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,98 мільйона тонн, ячменю – 5,26 мільйона тонн, кукурудзи – 19,17 мільйона тонн, жита – 6,6 тисячі тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 365,5 тисячі тонн борошна, з яких 364,1 тисячі тонн становить пшеничне борошно та 1,4 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МГ українські аграрії планували встановити рекорд щодо експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.