Україна значно збільшила експорт свинини - майже в 3 рази

Українські підприємства за перші п'ять місяців поточного року поставили на зовнішні ринки 3,09 тис. тонн свинини, що в 2,6 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року, в грошовому вираженні експорт свинини зріс в 3,8 раза – до 6,31 млн дол., йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

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Згідно зі статистичними даними, імпорт свинини до України за звітний період скоротився майже в 2,4 раза в натуральному вираженні та в 2 рази в грошовому – до 783 тонн і 1,37 млн дол. відповідно.

Разом з тим, за даними Фіскальної служби, експорт м'яса птиці і субпродуктів з України за звітний період зріс на 42% в натуральному вираженні – до 123,9 тис. тонн і в 1,5 раза в грошовому вираженні – до 161,5 млн дол.

Імпорт цих продуктів у січні-травні становив 38,45 тис. тонн, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні імпорт м'яса птиці і субпродуктів зріс майже в 1,4 раза – до 15,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДФС, експорт свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 раза – до 3,2 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 раза – до 5,1 тис. дол. Експорт м'яса птиці і субпродуктів з України у 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 48,9% у натуральному вираженні – до 240,2 тис. тонн і на 29% у грошовому вираженні – до 292,5 млн дол.