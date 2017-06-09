Експорт вершкового масла з України зріс у 3 рази

Обсяг експорту вершкового масла з України в січні-травні поточного року становив 8,54 тис. тонн, що в 3,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

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У грошовому вираженні експорт цієї продукції за звітний період виріс в 4,2 раза - до 31,1 млн дол.

Згідно зі статистичними даними, імпорт вершкового масла в Україну за перші п'ять місяців поточного року скоротився в натуральному вираженні майже в 3,8 раза - до 174 тонн. У грошовому вираженні імпорт масла в січні-травні становив 891 тис. дол. проти 2,1 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Обсяг експорту сиру з України в січні-травні поточного року становив 3,27 тис. тонн, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У грошовому вираженні експорт сиру за звітний період виріс на 48,5% - до 11,35 млн дол.

Імпорт сиру в Україну за перші п'ять місяців поточного року збільшився на 35,8% в натуральному і на 46,7% у грошовому вираженні - до 3,56 тис. тонн і 15,7 млн дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становив 8 тис. тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт вершкового масла минулого року виріс на 2,5% - до 12,1 тис. тонн.

Згідно з прогнозами Ради з питань експорту продовольства (UFEB), українські підприємства за підсумками поточного року можуть збільшити експорт вершкового масла приблизно на 50% на тлі стабільного попиту на цю продукцію у світі.