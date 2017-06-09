Кабмін оприлюднив список продуктів, на які більше не поширюється держрегулювання
З 1 липня скасовується держрегулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олія соняшникова та курячі яйця.
Кабінет міністрів скасував державне регулювання цін на продовольчі товари з 1 липня, повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, повідомляє ZN.ua.
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"Зокрема, з 1 липня скасовується державне регулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уряд також скасував необхідність декларування виробниками змін оптово-відпускних цін на 13 груп товарів, граничних рівнів рентабельності виробництва борошна і хліба соціальних сортів, дитячого харчування.
"Госпродпотребслужба надалі не буде здійснювати контроль ціноутворення на ринку продовольства. Зараз пріоритетними напрямками роботи відомства є контроль тарифів на житлово-комунальні послуги, регульованими цінами на лікарські засоби", - підкреслює видання.
Як повідомляв УНІАН, раніше уряд скасував державне цінове регулювання на продукти харчування.
Повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування.