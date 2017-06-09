Україна в травні скоротила експорт цукру на третину

Українські підприємства у травні поточного року поставили на зовнішні ринки 48,4 тисячі тонн цукру, що на 33% менше обсягу експорту попереднього місяця.

"У травні експорт цукру знизився майже на половину в порівнянні з квітнем, оскільки ціна на світовому ринку знизилася. За нашими оцінками, подальші поставки в поточному маркетинговому році будуть незначними", - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило.

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Згідно з повідомленням, вітчизняні підприємства в травні здійснили найбільші поставки до Того (15 тисяч тонн), Туреччини (8,8 тисячі тонн) і Гамбії (8 тисяч тонн).

Загалом, за даними прес-служби, з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 - серпень 2017) експорт цукру склав 732 тисяч тонн.

Прес-служба додала, що посівні площі під цукровим буряком складають 310 тисяч га, що на 6% перевищує минулорічний показник. Однак, виробництво цукру в 2017-2018 МР, за прогнозами асоціації, залишиться на рівні минулого року і складе близько 2 мільйонів тонн, оскільки несприятливі погодні умови в квітні-травні негативно вплинули на врожайність цукрових буряків. Відповідно, експорт цукру в наступному сезоні може скласти близько 500 тисяч тонн, при потребі внутрішнього ринку в 1,5 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисячі тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Загалом в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МГ аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.