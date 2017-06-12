Україна на третину збільшила експорт кукурудзи

Українські аграрії в травні експортували 2,66 млн тонн кукурудзи, що на 36,15% більше порівняно з попереднім місяцем, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Згідно з повідомленням, всього з початку поточного року експорт кукурудзи становив 11,86 млн тонн на суму 1,85 млрд дол.

Найбільшими імпортерами української кукурудзи були Єгипет (2,14 млн тонн на суму 333,23 млн дол.), Нідерланди (1,48 млн тонн на 230,54 млн дол.) та Іспанія (1,34 млн тонн на 208,81 млн дол.).

Прес-служба нагадала, що в 2016 році Україна експортувала кукурудзи на суму 2,65 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами аналітичного агентства «ПроАгро», виробництво вітчизняної кукурудзи в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017) становитиме 28 млн. тонн, що на 20% перевищує показник минулого року. У зв'язку з цим збільшиться і експорт даної зернової культури – на 12%, до 18,7 млн тонн.

Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, українські аграрії в 2016 році встановили історичний рекорд, зібравши 66 млн тонн зернових, що на 5,9 млн тонн більше, ніж у 2015 році.

В цілому середня врожайність зернових культур в минулому році становила46,1 ц/га, що на 5 ц/га перевищує показник 2015 року.

За підсумками 2016-2017 маркетингового року аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур.