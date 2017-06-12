"Кернел" купив "Українські аграрні інвестиції" за $155 мільйонів

Найбільший виробник масложирової продукції в Україні агрохолдинг «Кернел» завершив операцію з придбання 100% частки в холдинговій компанії «Українські аграрні інвестиції» (УАІ) за 155 млн дол.

Читайте такожАМКУ дозволив холдингу "Кернел" купити 10 українських агропідприємств

Як йдеться в повідомленні компанії на сайті Варшавської фондової біржі, агрохолдинг завершив угоду з купівлі 7,9% частки в УАІ, яка була оголошена 2 червня поточного року.

На початку червня «Кернел» повідомляв, що компанія УАІ управляє більш ніж 190 тис. га орендованих сільгоспземель і зерносховищами приблизно на 200 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня агрохолдинг «Кернел» заявив про завершення угоди з придбання 92,1% бізнесу УАІ.

Раніше «Кернел» заявляв про плани збільшити свій земельний банк в Україні. Як один із можливих варіантів розглядалися активи агрохолдингу «Мрія».

У 2016 фінансовому році (ФР, липень 2015 – червень 2017) «Кернел» збільшив чистий прибуток в 2,1 раза – до 225,2 млн дол. При цьому виручка холдингу за вказаний період скоротився на 14,6% – до 1,99 млрд дол.

Холдинг «Кернел», який контролює український бізнесмен Андрій Веревський, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через власні термінали на Чорному морі. До придбання УАІ земельний банк компанії становив близько 390 тис. га. На українському ринку масложирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».

Холдингова компанія «Українські аграрні інвестиції» займається обробкою землі і виробництвом сільськогосподарської продукції, володіє одним із найбільших земельних банків в Україні – понад 200 тис. га. У структуру холдингу входять 62 сільгосппідприємства і 5 елеваторних комплексів в 16 областях України.