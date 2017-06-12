Білорусь тимчасово обмежила ввезення свинини із Закарпатської області

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини із Закарпатської області у зв'язку зі спалахами на цій території гострого вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, датованих 8 червня.

«За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 2 червня 2017 року, на території Закарпатської області України зареєстровано новий випадок захворювання сприйнятливих видів тварин на африканську чуму свиней», - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рого-копитної і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, зокрема й з птиці і риби, а також обладнання, що використовується для перевезення, тримання, забою і розбирання свиней.

У вказівках зазначається, що обмеження також поширюються на корми для кішок і собак, виготовлені з свинарської сировини.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Полтавської й Одеської областей.

З початку 2017 року Україні зареєстровано 77 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 6 червня на території України ветеринари зареєстрували 225 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як торік було зареєстровано 91 випадок зараження.