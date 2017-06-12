"Ощадбанк" видав українським аграріям кредитів на 270 мільйонів

Державний "Ощадбанк" з початку поточного року видав малим та середнім сільгоспвиробникам 133 кредиту на загальну суму 270 мільйонів гривень, повідомила прес-служба банку.

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"Загальна сума наданих коштів становить 270 мільйонів гривень. Найбільше профінансовано аграріїв Запорізької, Луганської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, "Ощадбанк" пропонує аграріям кредити за ставкою 16,9%. При цьому в рамках партнерських програм українські підприємства можуть оновити або сформувати парк техніки і обладнання за ставками від 12%.

Згідно з повідомленням, всього банк фінансує понад 400 сільгосппідприємств. Ці компанії займаються виробництвом продукції рослинництва (переважно вирощують пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник) і тваринництва (виробництво яловичини, свинини, птиці та молока).

Прес-служба додала, що найближчим часом "Ощадбанк" планує підписати договір про взаємодію з Мінагропродом для участі в урядовій програмі компенсації аграріями 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. На реалізацію цієї програми в 2017 році Кабмін виділив 550 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У першому кварталі 2017 року банк отримав чистий прибуток у розмірі 158,3 мільйона гривень, що на 46,2 мільйона гривень, або на 41,3% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.