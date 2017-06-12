Мінагропрод запустив сайт про ведення аграрного бізнесу в Україні
На даному ресурсі можна буде знайти інформацію про аграрні та продовольчі виставки за кордоном, діючі проекти технічної допомоги, регіональні бюджетні програми підтримки, торгові аграрні місії та інше.
Міністерство аграрної політики та продовольства за підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) запустили для українських фермерів інформаційний сайт minagro.org.ua, на якому буде доступна інформація про практичні аспекти ведення аграрного бізнесу в Україні. Про це повідомила прес-служба міністерства.
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"Ми ще минулого року почали роботу над таким комплексним інформаційним ресурсом, який повинен закрити прогалини в інформації за пріоритетними напрямами роботи Мінагропроду. Ресурс створений для широкого кола користувачів, і, в першу чергу, для наших фермерів", - цитує прес-служба заступника міністра Ольгу Трофімцеву.
Згідно з повідомленням, на даному ресурсі можна буде знайти інформацію про аграрні та продовольчі виставки за кордоном, діючі проекти технічної допомоги, регіональні бюджетні програми підтримки, торгові аграрні місії та інше.
За даними прес-служби, для зручності користування на сайті введені фільтри по регіонах України, спеціалізації, стратегічним пріоритетам Мінагропроду та джерелами фінансування. Зазначається, що запропонована на сайті інформація буде регулярно доповнюватися і оновлюватися.
Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року керівництво Мінагропроду повідомив, що спільно з найбільшим українським оператором мобільного зв'язку "Київстар" вони розглядають можливість спільного запуску спеціального мобільного додатку для українських аграріїв, яке об'єднає в собі основні новини, корисну інформацію та поради. Наголошувалося, що така програма буде містити інформацію про ціни на продукцію та матеріали, основні новини аграрного сектора, дані про погоду та корисні поради.