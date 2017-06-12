Мінагропрод запустив сайт про ведення аграрного бізнесу в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства за підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) запустили для українських фермерів інформаційний сайт minagro.org.ua, на якому буде доступна інформація про практичні аспекти ведення аграрного бізнесу в Україні. Про це повідомила прес-служба міністерства.

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"Ми ще минулого року почали роботу над таким комплексним інформаційним ресурсом, який повинен закрити прогалини в інформації за пріоритетними напрямами роботи Мінагропроду. Ресурс створений для широкого кола користувачів, і, в першу чергу, для наших фермерів", - цитує прес-служба заступника міністра Ольгу Трофімцеву.

Згідно з повідомленням, на даному ресурсі можна буде знайти інформацію про аграрні та продовольчі виставки за кордоном, діючі проекти технічної допомоги, регіональні бюджетні програми підтримки, торгові аграрні місії та інше.

За даними прес-служби, для зручності користування на сайті введені фільтри по регіонах України, спеціалізації, стратегічним пріоритетам Мінагропроду та джерелами фінансування. Зазначається, що запропонована на сайті інформація буде регулярно доповнюватися і оновлюватися.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року керівництво Мінагропроду повідомив, що спільно з найбільшим українським оператором мобільного зв'язку "Київстар" вони розглядають можливість спільного запуску спеціального мобільного додатку для українських аграріїв, яке об'єднає в собі основні новини, корисну інформацію та поради. Наголошувалося, що така програма буде містити інформацію про ціни на продукцію та матеріали, основні новини аграрного сектора, дані про погоду та корисні поради.