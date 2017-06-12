Українські аграрії збільшили експорт борошна на 16%

Українські аграрії за дев'ять місяців поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 330 тисяч тонн борошна, що на 16% перевищує обсяг поставок за аналогічний період 2015-2016 МГ, повідомляється на сайті консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Згідно з повідомленням, основним імпортером української борошна традиційно є Китай з часткою ринку до 21%.

При цьому за звітний період вітчизняні аграрії збільшили експорт даного продукту до країн Африки. Так, експорт української борошна до Анголи становить понад 28 тисяч тонн, що майже вчетверо перевищує обсяг відвантажень за весь минулий сезон (7,5 тисячі тонн). До Сомалі аграрії поставили близько 26 тисяч тонн борошна проти 1,9 тисяч тонн в 2015-2016 МР.

Крім африканських країн Україна активно експортує борошно на ринки ОАЕ і Палестину. За звітний період наша країна поставила в ОАЕ близько 21 тисяч тонн борошна проти 3,1 тисячі тонн у 2015-2016 МР. Експорт до Палестини в поточному сезоні зріс на 27% – до 28 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР українські аграрії експортували 344 тисячі тонн пшеничного борошна, що на 32,5% більше, ніж у 2014-2015 МР, при цьому ціна української борошна була найнижчою в світі.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно даних Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.