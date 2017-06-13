У Київській області виявили черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Київській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження і загибель 14 свиней у підсобному господарстві в селі Лебедин (Бориспільський район).

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації і недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року в Україні зареєстровано 77 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 13 червня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 225 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як торік було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати виростуть на 5-7,5 млрд грн.