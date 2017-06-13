У Гройсмана хочуть скасувати мінімальні ціни на сигарети

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати необхідність встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

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Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до перехідних положень Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» (№6568), зареєстрованому в парламенті 8 червня.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, введення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби суперечить європейським нормам. Відзначається, що деякі європейські країни впроваджували такий механізм, але згодом скасували його.

«Встановлення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби, ймовірно, розглядатиметься Комісією ЄС і Судом ЄС як порушення конкуренції й порушення зобов'язань згідно зі статтею 15 Директиви ЄС 2011/64/ЄС», - відзначається в пояснювальній записці до документа.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Представництво ЄС в Україні заявило, що встановлення мінімальних цін на сигарети суперечить зобов'язанням України в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Водночас зазначалося, що Україна має право вільно вводити мінімальний акцизний збір на тютюнові вироби, включаючи сигарети, для охорони громадського здоров'я та підвищення податкових надходжень.

Наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, якими наділила Кабмін правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію. При цьому уряд також обмежує максимальні роздрібні ціни на сигарети.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про скасування державного регулювання цін на продукти харчування з 1 липня.