Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю зерна в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз урожаю зерна в Україні в наступному 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018) на 0,5 млн тонн порівняно з травневим прогнозом - до 62,3 млн тонн, повідомляється на сайті USDA.

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Завдяки цьому, згідно з документом, прогноз експорту зерна з України в наступному сезоні зріс до 38,8 млн тонн.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка обсягів урожаю й експорту кукурудзи також зросла на 0,5 млн тонн порівняно з травневими показниками - до 28,5 млн тонн і 20,5 млн тонн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

Згідно з інформацією українського аграрного відомства, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки понад 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.