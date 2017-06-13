Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 40%

Українські підприємства за вісім місяців 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) справили 3,9 мільйона тонн соняшникової олії, що більш ніж на 40% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"З початку 2016-2017 сезону (вересень-квітень) виробництво соняшникової олії на великих і середніх підприємствах України досягло 3897,6 тисячі тонн, при цьому випередження показників минулого сезону, як і раніше складає більше 40% (2753,1 тисячі тонн)", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за підсумками 2016-2017 МР експерти прогнозують обсяг виробництва соняшникової олії в Україні на рівні 5,8 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму травневому звіті оцінило експорт соняшникової олії з України в 2017-2018 маркетинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 року) на рівні 5 мільйонів тонн.

За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.