Аграрії завершили сівбу ярих зернових

Українські аграрії завершують посівну кампанію, засіявши яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, всього зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме близько 26,9 мільйона га, що на 152 тисяч га перевищує показник минулого року.

За даними Мінагропроду, пшениця посіяна на 177 тисяч га, ячмінь – на 1,59 мільйона га, овес – на 199 тисяч га, горох – на 386 тисяч га (на 17% перевищує прогноз), кукурудза – на 4,47 мільйона га, гречка – на 154 тисяч га, просо – на 54 тисячі га.

Крім того, згідно з повідомленням, озима пшениця посіяна на 6,103 мільйона га, жито – на 169 тисяч га, озимий ячмінь – на 872 тисячі га, озимий ріпак – на 858 тисяч га.

Прес-служба додала, що цукровий буряк посіяно на 313 тисяч га, соняшник – на 5,6 мільйона га, а соя – на 1,88 мільйона га.

За інформацією Мінагропроду, перед початком збиральної кампанії технічний парк українських аграріїв налічує 312 тисяч тракторів та більше 52 тисяч зернозбиральних комбайнів.

Згідно з повідомленням, за чотири місяці 2017 року аграрії придбали понад 3,2 тисячі одиниць техніки на суму близько 3,4 мільярда гривень. Зокрема, 822 трактора (на суму 1,2 мільярда гривень), 173 зернозбиральних комбайнів (598,7 мільйона гривень), 601 одиниць ґрунтообробної техніки (258,4 мільйона гривень), 409 одиниць посівної техніки (411,5 мільйона гривень) і понад 1,2 тисячі одиниць іншої техніки та обладнання (881,5 мільйона гривень).

Прес-служба нагадала, що в 2016 аграрії придбали близько 10 тисяч одиниць техніки на суму 10,4 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у минулому році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.