Аграрний фонд сплатив до держбюджету понад 24 мільйони гривень дивідендів

Державне підприємство з форвардних закупівель «Аграрний фонд» сплатило до державного бюджету 24,36 млн грн дивідендів з прибутку за 2016 рік, повідомила прес-служба підприємства.

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«ПАТ «Аграрний фонд» заплатив державі дивіденди в розмірі 24,36 млн грн за результатами діяльності компанії у 2016 році», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, сума дивідендів була нарахована згідно з постановою Кабінету міністрів України, згідно з якою підприємство має спрямувати на виплату дивідендів державі 50% від отриманого чистого прибутку 2016 року. Чистий прибуток Аграрного фонду в 2016 році становив 48,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі - до 48,7 млн грн. При цьому дохід компанії минулого року становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше порівняно з 2015 роком.

Підприємство створено у 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.