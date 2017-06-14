Кабмін хоче збільшити бюджетну підтримку аграріїв до 8 мільярдів

Кабінет міністрів планує збільшити фінансову підтримку аграріїв із загального фонду державного бюджету до 2020 року до 8 мільярдів гривень з 5,5 мільярда гривень у поточному році.

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Про це йдеться в бюджетній резолюції до 2020 року, затвердженої урядом у ході засідання.

Згідно з документом, загальний обсяг підтримки аграріїв в 2018 році може скласти 6 мільярдів гривень, у 2019 році – 7 мільярдів гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на бюджетні дотації, технічне переобладнання сільгоспвиробництва, здешевлення кредитів і страхових платежів, кредитування фермерських господарств, стимулювання розвитку тваринництва, садівництва, рибництва.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами голови Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме понад 6 мільярдів гривень.