Завдяки запуску ринку землі українське село почне оживати - Мартинюк

Рекордні показники українського АПК не сприяють зростанню добробуту власників землі та розвитку сільських територій. Про це в ефірі програми "Інформаційний день" на П'ятому каналі заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.

Читайте також96% аграріїв не зможуть скористатися ринком землі - експерт

Він нагадав, що незважаючи на те, що показники українського АПК вражаючі не тільки національним, але й за світовими мірками, ці рекорди не вирішують проблем в сільській місцевості проблем – високі темпи скорочення населення, низька підприємницька активність, стагнація сільських територій.

"Виправити ці та інші перекоси могла б земельна реформа, яка зараз дискутується урядом і учасниками земельних відносин. Кінцевою метою реформи слід було б визначити створення середнього класу на селі, фермерів, які, займаючись нішевим виробництвом, будуть створювати робочі місця. Тоді село буде оживати", - підкреслив він.

За словами Мартинюка, у рамках роботи над розробленням моделі земельної реформи обговорюється ряд протекціоністських заходів, спрямованих на надання преференцій фермерам щодо купівлі землі.

"Ми заплатимо за цей протекціонізм свою ціну у вигляді недоотримання інвестицій на першому етапі запуску ринку. Але йдемо на це свідомо, щоб підтримати фермерство і забезпечити стабільність і поступове зростання добробуту на сільських територіях", - сказав Максим Мартинюк.

За його словами, земельна реформа відноситься до тієї категорії реформ, яка, будучи правильно реалізована, дасть значний позитивний ефект, який в основному буде проявлятися в сталий розвиток АПК і економіки в цілому.