Земельна реформа: сімейним фермерським господарствам можуть дозволити покупку до тисячі гектарів

Уряд України в рамках земельної реформи розглядає можливість не тільки дозволити купівлю громадянами України до 200 га землі, але й можливість покупки до 1 тис. га землі сімейним фермерським господарствам.

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Про це заявив голова Офісу із залучення і підтримки інвестицій при Кабінеті міністрів Даніель Білак на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.

«Існує багато спекуляцій щодо земельної реформи. Я можу розповісти, що планує уряд. Швидко підсумовую: 200 га землі для громадян України. Прем'єр-міністр пішов на компроміс, і, ймовірно, буде доповнення до законопроекту, який дозволить купувати до 1 тис. га землі фермерським господарствам, якими володіють сім'ї», - сказав Білак.

За словами Білака, земельна реформа не дестабілізує бізнес-модель агрохолдингів, оскільки вони продовжать співпрацю з тими самими власниками землі, з якими співпрацюють на даний момент. При цьому лібералізація земельного ринку дасть змогу залучити значні інвестиції в економіку держави, а громадянам - вільно розпоряджатися своєю землею.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово підкреслював, що, відповідно до запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше ніж через 5-7 років.