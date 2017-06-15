Україна збільшила виручку від аграрного експорту на третину - до $6 мільярдів

Україна за перші чотири місяці поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 6,03 мільярда доларів, що на 32% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За чотири місяці поточного року було експортовано аграрної продукції на 6,03 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2016", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, зростання поставок аграрної продукції на зовнішні ринки відбулося, насамперед, за рахунок експорту продуктів рослинного походження. Так, за перші чотири місяці аграрії експортували рослинної продукції на 3 мільярди доларів, що на 2,4 мільярда доларів перевищує показник за аналогічний період минулого року. В тому числі зернових – на 2,3 мільярда доларів (більше на 2,1 мільярда доларів).

Прес-служба додала, що виручка від експорту живих тварин і продуктів тваринного походження за звітний період виросла на 54,1%, до 304,4 мільйона доларів, жирів та олій – на 34,6%, до 1,7 мільярда доларів, готових продуктів харчування – на 47,2%, до 0,99 мільярда доларів.

Також повідомляється, що Україна в січні-квітні 2017 року імпортувала аграрної продукції на 1,4 мільярда доларів,що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, українські підприємства імпортували живих тварин і продуктів тваринного походження на 209 мільйонів доларів, продуктів тваринного походження – на 610 мільйонів доларів, у тому числі зернових – на 106 мільйонів доларів, жирів та олій – на 74 мільйони доларів, готових продуктів харчування – на 513 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).