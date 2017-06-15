Катар зняв заборону на ввезення птиці з України

Катар зняв заборону на ввезення української птиці і продуктів птахівництва, який було застосовано в середині березня у зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці в деяких областях України.

Читайте такожУкраїна значно збільшила експорт м'яса птиці

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«Катар зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України. Відповідне повідомлення надійшло на адресу Держпродспоживслужби від Посольства України в Державі Катар», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввели тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонгконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалах пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (чотири випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.