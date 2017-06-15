Мінагропрод планує змінити формулу розрахунку дотацій аграріям

Міністерство аграрної політики і продовольства планує змінити формулу розрахунку дотацій в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 млрд грн. Про це повідомила прес-служба відомства.

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«Мінагропрод працює над удосконаленням формули розрахунку дотацій сільгосптоваровиробникам в рамках програм державної підтримки», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, наступного року система держпідтримки галузі запрацює з січня, а не з лютого, як у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, всього з початку року аграрії отримали близько 322 млн грн дотацій.

На початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.