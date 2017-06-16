Мінагропрод допускає можливість продажу землі юридичним особам

Робоча група при Міністерстві аграрної політики і продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок із урахуванням низки обмежень невеликим юридичним особам у разі скасування мораторію на продаж сільгоспземель, якщо буде відпрацьовано механізм мінімізації ризиків їх масової скупки.

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Про це журналістам повідомив перший заступник голови Мінагропроду Максим Мартинюк.

«Якщо ми знайдемо механізм мінімізації ризиків, тоді ми на це підемо (на допуск юридичних осіб до ринку землі - УНІАН). Ми не маємо права на помилку в цій земельній реформі. Краще запустити його дуже консервативно, ніж отримати в результаті неконтрольований процес», - сказав він.

Мартинюк відзначив, що право на купівлю ділянок можуть отримати невеликі господарства, які впродовж останніх п'яти років обробляли землі та працювали в аграрній сфері.

За його словами, така модель може стати компромісом відомства з аграрними асоціаціями, які неодноразово закликали уряд передбачити можливість допуску до майбутнього ринку сільгоспвиробників.

«В даний час ми перебуваємо в конструктивному діалозі з аграрними асоціаціями для того, щоб обрана модель запуску ринку землі в Україні не призвела до того, що у бізнесу виникнуть проблеми», - сказав Мартинюк, зазначивши, що запуск ринку не має бути «стресовим» для сільгоспвиробників.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, який регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Уряд України в рамках земельної реформи пропонує дозволити купівлю громадянами України до 200 га землі.