Рада може восени розглянути запуск ринку землі в Україні - Мінагропрод

Верховна Рада може восени розглянути урядовий законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, після прийняття якого мораторій на їх продаж буде скасовано, повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

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"Верховна Рада буде його (законопроект – УНІАН) розглядати вже, швидше за все, після літніх парламентських канікул", - сказав він.

За словами Мартинюка, в даний час робоча група при Мінагропроді закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту.

"Я думаю, що ще місяць, і ми завершимо роботу над моделлю ринку, і законопроект буде винесено на розгляд уряду", - сказав перший заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу у складі уряду, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій і експертів, яка розробляє концепцію першого етапу земельної реформи.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.