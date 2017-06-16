Рада може восени розглянути запуск ринку землі в Україні - Мінагропрод
Заступник голови Мінагропроду зазначив, що за місяць роботу над моделлю ринку землі завершать, і законопроект винесуть на розгляд уряду.
Верховна Рада може восени розглянути урядовий законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, після прийняття якого мораторій на їх продаж буде скасовано, повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.
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"Верховна Рада буде його (законопроект – УНІАН) розглядати вже, швидше за все, після літніх парламентських канікул", - сказав він.
За словами Мартинюка, в даний час робоча група при Мінагропроді закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту.
"Я думаю, що ще місяць, і ми завершимо роботу над моделлю ринку, і законопроект буде винесено на розгляд уряду", - сказав перший заступник міністра.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу у складі уряду, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій і експертів, яка розробляє концепцію першого етапу земельної реформи.
З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.
У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.
Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.