Молдова відкрила свій ринок для 11 українських виробників тваринницької продукції

Республіка Молдова відкрила доступ на свій ринок для одинадцяти українських виробників тваринницької продукції, повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«Згідно з повідомленням Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова від 26.04.2017 № 01-6 / 857, ряд українських підприємств включено до переліку підприємств, яким надано право експорту продуктів тваринного походження в Республіку Молдова», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба відзначила, що до цього списку входять українські сирзаводи, птахокомплекси, холодокомбінати та інші підприємства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною і Молдовою становив 223,2 млн дол. Експорт аграрної продукції з України становив 198,4 млн дол. Основними експортними товарами були тютюн і вироби з нього (43,4 млн дол.), вироби з зерна і хлібних злаків (17,9 млн дол.), продукція борошномельної промисловості (11,8 млн дол.), натуральні та мінеральні води (11,7 млн дол.). Імпорт становив 24,8 млн дол. Переважно імпортувалися вина (11 млн дол.), спирт (4,9 млн дол.), плоди, горіхи та цедра (3 млн дол.), насіння олійних культур (909 тис. дол. США ) тощо.