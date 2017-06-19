Сільгосппродукція в Україні подорожчала на 10%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-травні 2017 року зросли на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 7,6%, а тваринництва – на 23,7%.

У травні порівняно з квітнем сільгосппродукція впала в ціні на 2%. Зокрема, рослинницька продукція подешевшала на 2,5%, а тваринницька – подорожчала на 0,4%.

Порівняно з травнем 2016 року середні ціни в травні-2017 зросли на 7,3%. Зокрема, вартість продукції рослинництва зросла на 4,4%, а тваринництва – на 24,7%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва минулого року подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.