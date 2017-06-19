Україна подвоїла експорт соняшнику

Українські аграрії за вісім місяців поточного маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) експортували 176,7 тисячі тонн насіння соняшнику, що більш ніж в два рази перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"За підсумками восьми місяців поточного 2016-2017 сезону (вересень 2016 – квітень 2017) Україна експортувала 176,7 тисячі тонн соняшнику, що вже більш ніж вдвічі перевищує експорт за весь минулий сезон (82,6 тисячі тонн у 2015-2016 МР)", – йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що це максимальний показник з 2011-2012 МР, коли аграрії поставили на зовнішні ринки 281,7 тисячі тонн цієї культури.

За словами експертів, основними ринками збуту українських насіння соняшнику залишаються Євросоюз і Туреччина. За звітний період на частку країн ЄС довелося 67% від загального експорту соняшнику з України (близько 118 тисяч тонн). Експорт даної продукції до Туреччини у вересні-квітні склав 43 тисяч тонн, що в 2,5 рази перевищує обсяги експорту соняшнику в цю країну за весь минулий сезон.

Як повідомляв УНІАН, за даними об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром", українські аграрії в 2016 році зібрали рекордний обсяг насіння соняшнику – 13,6 мільйона тонн, що на 21,7% більше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. У 2016 році українські підприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році.

За підсумками 2015 року виробництво насіння соняшнику стало найприбутковішим видом аграрного бізнесу з показником рентабельності 80,5% у гривні.