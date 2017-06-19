Україна хоче збільшити експорт агропродукції до Угорщини - Мінагропрод

Україна планує активізувати торговельно-економічну співпрацю з Угорщиною і збільшити експорт своєї сільськогосподарської продукції на ринок цієї держави, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Ольгу Трофимцеву.

Читайте такожУкраїна збільшила виручку від аграрного експорту на третину - до $6 мільярдів

"Є великий торгово-економічний потенціал між нашими країнами, який необхідно реалізовувати. Мова йде не тільки про збільшення аграрної торгівлі, а також про створення спільних цікавих проектів", - цитує прес-служба Трофимцеву.

Згідно з повідомленням, за підсумками перших трьох місяців поточного року Україна експортувала в Угорщину аграрної продукції на 15 мільйонів доларів, що на 88% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Товарообіг між країнами за звітний період склав 49,2 мільйона доларів. Прес-служба зазначила, що найбільшим попитом серед угорських споживачів користувалися такі українські товари, як макуху, соєві боби, насіння, мед, олія, горіхи, шоколад. У той же час Україна активно закуповувала в Угорщині кукурудзу, корму для тварин, живу птицю, овочі, насіння соняшнику і т. д.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).