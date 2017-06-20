Roshen завершила процес консервації своєї російської фабрики

Українська кондитерська корпорація Roshen завершила процес консервації кондитерської фабрики в Липецьку (Росія), який був розпочатий з політико-економічних причин на початку поточного року. Про це повідомила прес-служба Roshen.

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"Цього місяця була повністю завершена консервація Липецької фабрики. Як повідомлялося раніше, процес відбувався в три етапи. У квітні були законсервовані всі виробничі лінії, у травні – системи холодо - і теплопостачання, що в червні – блок очисних споруд, котельні та водозабори", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що склад готової продукції і торговий дім ТОВ "Рошен" в Липецьку, який займався її реалізацією, також повністю припинили свою діяльність.

Раніше в компанії повідомляли, що причинами зупинки виробничої діяльності Липецької фабрики стали різке зниження асортименту після заборони Росспоживнагляду в 2013 році на експорт української продукції Roshen на територію РФ, активна антиукраїнська пропаганда в російських ЗМІ, а також мала представленість продукції Roshen на полицях російських магазинів. При цьому прес-служба зазначала, що продаж російської фабрики неможлива із-за арешту майна, накладеного слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року суд наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цеху, будівля допоміжного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м в рамках кримінальної справи про розкрадання з бюджету Росії 180 млн руб. за рахунок незаконного відшкодування ПДВ. Вартість арештованої нерухомості - майже 1,5 млрд руб. Також торговому дому ТОВ "Рошен" в Липецьку були пред'явлені податкові претензії на суму 150 млн руб.

13 червня поточного року Басманний суд Москви продовжив до 13 вересня арешт майна Липецької кондитерської фабрики Roshen.

За даними прес-служби, в 2014-2016 роках корпорація Roshen отримала 72,06 млн доларів дивідендів від роботи її виробничих майданчиків на Липецької кондитерської фабриці і перерахувала з цієї суми податки в державний бюджет України в розмірі 125,63 млн грн.

До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) в так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевскому (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).