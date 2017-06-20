В Україні почали діяти мита на шоколад із Росії

В Україні з сьогоднішнього дня, 20 червня, набули чинності антидемпінгові мита на імпорт деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Росії.

Мита вводяться на п'ять років. Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33%.

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Рішення про введення санкцій було прийнято Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі і набуло чинності через 30 днів після опублікування в газеті «Урядовий кур'єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі виявила, що російські виробники завдали істотної шкоди національному товаровиробнику, зокрема, скоротилися обсяги виробництва (на 7,63 %), зменшився продаж на внутрішньому ринку України (на 20,85 %), відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу товару на внутрішньому ринку України (на 63,36 %), зменшилася рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку (на 26,42 %), скоротилося використання виробничих потужностей (на 6,07 %), зросли залишки на складах (на 23,77 %), відбулося скорочення кількості працюючих, задіяних у виробництві товару (на 11,06 %), тощо.

"Протягом періоду дослідження (2013—2015 роки) демпінговий імпорт в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, які були нижчими за ціни національного товаровиробника та перешкоджали значному зростанню цін на подібний товар", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування на 5 років антидемпінгового мита щодо шоколадних виробів із Росії.