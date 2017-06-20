Україна збільшила експорт м'яса на 50%

Українські підприємства за перші п'ять місяців поточного року експортували 154 тис. тонн м'яса і м'ясних продуктів, що на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба громадського об'єднання «Економічний дискусійний клуб».

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Згідно з повідомленням, частка м'яса птиці в загальному обсязі експорту м'ясної продукції становила 80%. Так, вітчизняні підприємства в січні-травні експортували 124 тис. тонн м'яса птиці, що на 42% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Високим попитом українська птиця користувалася в Єгипті, Нідерландах, ОАЕ та Азербайджані.

Прес-служба додала, що експорт яловичини і свинини за звітний період зріс більш як удвічі.

Експерти повідомили, що в січні-травні Україна поставила на зовнішні ринки 22 тис. тонн яловичини, що становить 18% від її вітчизняного виробництва, і 6 тис. тонн свинини (близько 2% від виробництва). Найбільше цієї продукції з України імпортували Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Грузія і Молдова.

Водночас, згідно з повідомленням, за звітний період Україна збільшила імпорт м'яса на 11% - до 71 тис. тонн.

За даними прес-служби, Україна закуповувала переважно свинину і м'ясо птиці. Імпорт птиці в січні-травні зріс на 47%, а свинини - скоротився на 15%. Основними постачальниками м'ясної продукції до України є Польща і Німеччина. Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні у звітному періоді становила 8%.

Прес-служба зазначила, що в січні-травні поточного року наповнюваність внутрішнього ринку м'ясом і м'ясопродуктами скоротилася на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, яловичини стало менше на 3,8%, свинини - на 5,3%, м'яса птиці - на 5,3%.

Згідно з оцінками експертів, у середньому кожен українець за п'ять місяців поточного року спожив близько 20,5 кг м'яса, що на 4,4% поступається тогорічному показнику.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2016 року виробництво м'яса в Україні зросло на 0,7% - до 3,29 млн т.

За інформацією Державної фіскальної служби, експорт свинини з України у 2016 році скоротився у 8,5 разу - до 3,2 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 разу - до 5,1 тис. дол. Експорт м'яса птиці і субпродуктів з України у 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 48,9% у натуральному вираженні - до 240,2 тис. тонн і на 29% у грошовому вираженні - до 292,5 млн дол.