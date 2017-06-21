Китай відкрив свій ринок для ще 9 українських виробників "молочки"

Китай відкрив свій ринок для ще дев'яти українських виробників молочної продукції, таким чином на сьогодні право експорту цих товарів в КНР мають 27 вітчизняних підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожУкраїна хоче розширити аграрний експорт до Китаю

«Досі право експорту молочної продукції на китайський ринок, мали 18 підприємств. Але наші китайські колеги збільшили цей список ще на 9 - до 27 українських підприємств», - цитує прес-служба голову відомства Володимира Лапу.

У прес-службі зазначили, що Держпродспоживслужба, Міністерство аграрної політики і продовольства та урядові делегації ведуть постійну роботу над розширенням цього списку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня поточного року Україна і Китай погодили протокол ветеринарних вимог для експорту вітчизняної замороженої яловичини в КНР, внаслідок чого українські сільгоспвиробники отримали дозвіл на поставки цієї продукції на ринок Китаю.

За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», українські підприємства в 2016 році експортували в Китай сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд дол., що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.). При цьому, порівняно з 2015 роком, експорт української сільгосппродукції до Китаю скоротився на 17,3%.