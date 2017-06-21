АЧС крокує Україною: ветеринари з початку року знищили понад 6 тисяч свиней

Ветеринари з початку поточного року вилучили і знищили понад 6,2 тисячі голів свиней через спалахи на території України небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС), повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, загалом з 2012 року, коли ветеринари вперше зафіксували в нашій країні спалах АЧС, вони знищили понад 129 тисяч голів свиней.

За підсумками минулого року, за даними Держпродспоживслужби, ветеринари знищили 51,9 тисячі голів тварин.

Прес-служба повідомила, що з початку поточного року ветеринари зареєстрували в Україні 77 спалахів АЧС проти 91 за весь минулий рік. Всього з 2012 року і станом на сьогодні на території України ветеринари зареєстрували 225 спалахів АЧС в 23 областях. Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Полтавській (30), Одеській (29), Чернігівській (27), Миколаївській (24) і Харківській (15) областях.

Прес-служба додала, що, враховуючи динаміку поширення захворювання, у 2017 році можна очікувати 200-250 випадків захворювання.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За інформацією Державної служби статистики, поголів'я свиней в 2016 році скоротилося на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6,7 мільйона голів. За словами експертів, основною причиною скорочення поголів'я є активне поширення АЧС.