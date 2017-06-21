Інвестиції в агросектор в першому кварталі становили 37 мільярдів - Мінагропрод

Загальна вартість інвестиційних проектів, які реалізуються в українському аграрному секторі, в січні-березні поточного року склала близько 37 мільярдів гривень. Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, близько 75% проектів (на 27,6 мільярда гривень) інвестори профінансували за рахунок власних коштів.

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Згідно з повідомленням, кошторисна вартість 297 проектів становить до 500 мільйонів гривень (97,7%), одного проекту - до 1 мільярда гривень (0,3%) і шести проектів - більше 1 мільярда гривень (2%).

Загалом, за оцінками відомства, в українському агропромисловому комплексі реалізуються 304 інвестиційні проекти, з яких 45% припадає на галузь тваринництва. Зазначається, що інвестори найчастіше вкладають кошти у вирощування великої рогатої худоби – 24% від загальної кількості проектів. Також 15% проектів спрямовані на будівництво свинокомплексів, 9% - на будівництво овоче - та фруктосховищ, близько 6% - реалізуються у сфері птахівництва, 6% - у сфері переробки і близько 5% проектів спрямовані на підтримку багаторічних насаджень.

Прес-служба додала, що інвестори здійснюють найбільшу кількість проектів у Львівській, Вінницькій, Херсонській, Полтавській і Черкаській областях. По вартості реалізованих проектів лідирують Вінницька (19,8 мільярда гривень), Одеська (2,7 мільярда гривень), Сумська (2,3 мільярда гривень), Київська (2 мільярди гривень) і Черкаська (2 мільярди гривень) області.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, капітальні інвестиції в український агропромисловий комплекс у минулому році становили 61,1 мільярда гривень, або 18,7% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни. Зокрема, в минулому році інвестори здійснили 44,2 мільярда гривень капітальних вкладень в сільське господарство, що на 51% більше, ніж у 2015 році. Капітальні інвестиції в харчову промисловість і переробку в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком на 24,4% і досягли 16,9 мільйона гривень.

Згідно з даними Державної служби статистики, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році становив 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за 2015 рік.