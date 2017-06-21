Кабмін переводить Держземкадастр на технологію блокчейн і запроваджує електронні земельні аукціони

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив постанову про переведення Державного земельного кадастру на технологію блокчейн, що забезпечує високий рівень інформаційної безпеки, а також про переведення земельних аукціонів у електронний вигляд.

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«Це переведення Державного земельного кадастру на технологію блокчейн. Це найсучасніша технологія, яка забезпечує найвищий рівень захисту. Крім того, постанова переводить аукціони з продажу землі в електронний вигляд», - сказав заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, представляючи постанову.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що державні землі можуть надаватися лише через аукціони.

«З моменту ухвалення нашого рішення в Україні можливе проведення лише земельних аукціонів. Іншого бути не може. Тому я попросив би підписати лист від прем'єр-міністра до всіх контролюючих структур, обладміністрацій, райадміністрацій, щоб усім дуже чітко повідомити про те, що невиконання цієї постанови тягне за собою кримінальну відповідальність. Будь-яка земля, що надається, має надаватися на аукціонних засадах», - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства планує до кінця року запровадити в Державному земельному кадастрі систему комплексного захисту інформації від зовнішнього впливу на базі сучасної інформаційної технології blockchain.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 7 червня прийняв постанову, що зобов'язує Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. За словами Гройсмана, постанова покликана усунути корупцію у сфері розпорядження держземлями.

З 2001 року в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше, ніж через 5-7 років.

Довідка. Блокчейн - це спосіб зберігання даних або цифровий реєстр транзакцій і угод. За його використанні цифрові записи об'єднуються у "блоки", які потім зв'язуються криптографічно і хронологічно в "ланцюжок" з допомогою складних математичних алгоритмів. Процес шифрування, відомий як хешування, виконується великою кількістю різних комп'ютерів, що працюють в одній мережі. Як тільки реєстр буде оновлено і утворено новий блок, він вже більше не може бути змінений. Таким чином, підробити його неможливо.