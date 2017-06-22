Кабмін затвердив фінплан Аграрного фонду з прибутком 91 мільйон гривень

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства за форвардними закупівлями «Аграрний фонд» на 2017 рік, згідно з яким за підсумками поточного року підприємство отримає 91,4 млн грн чистого прибутку, що на 88% перевищує торішній показник.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.

Як повідомляється в пояснювальній записці до фінплану держпідприємства, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, Аграрний фонд розраховує за підсумками 2017 року одержати чистий доход у розмірі 8,31 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує торішній результат. Зокрема, підприємство планує виручити 4,9 млрд грн від реалізації 1,16 млн тонн зерна, а також 3,4 млрд грн від реалізації 675 тис. тонн продуктів переробки. Підприємство планує реалізувати 481 тис. тонн пшеничного борошна і 21 тис. тонн житнього борошна.

Згідно з пояснювальною запискою, в 2017 році Аграрний фонд планує збільшити підтримку сільгоспвиробників за рахунок укладення форвардних контрактів і направити близько 7,6 млрд грн на закупівлю 1,9 млн тонн зернових.

Для виконання даного фінансового плану підприємство планує в поточному році залучити 6,7 млрд грн кредитних коштів. З них 1,7 млрд грн - короткострокові кредити і 5 млрд грн - за рахунок випуску простих іменних облігацій.

Зазначається, що за підсумками поточного року Аграрний фонд планує сплатити до державного бюджету 24,4 млн грн дивідендів, що становить 50% від очікуваного показника чистого прибутку підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд у 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком втричі - до 48,7 млн грн. При цьому доход компанії в минулому році становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше, ніж у 2015 році.

З прибутку за 2016 рік підприємство сплатило до державного бюджету 24,36 млн грн дивідендів.

Аграрний фонд був створений у 2013 році. До його функціональних обов'язків входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності в сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.