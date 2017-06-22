Ірак зняв заборону на ввезення птиці з України

Ірак зняв заборону на ввезення української птиці та продуктів птахівництва, яку було застосовано в середині березня в зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці в деяких областях України.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

«Згідно з повідомленням гендиректора компетентного органу ветеринарної медицини Республіки Ірак, знято заборону на експорт м'яса птиці з України до Іраку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР запровадили тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці та продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія та Гонконг запровадили тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

15 травня Катар зняв заборону на ввезення української птиці та продуктів птахівництва.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалах пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.