Закупівельні ціни на черешню скоротилися до 25 гривень за кілограм

Закупівельні ціни на черешню в Україні коливаються у межах від 15 до 25 гривень за кілограм, що на 17-25% дешевше, ніж на попередньому тижні, повідомила прес-служба проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти".

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"На даний момент фермери готові відвантажувати черешню по 15-25 гривень/кілограм (0,52-0,86 євро/кілограм) в залежності від якості, калібру і сорти, що на 17-25% дешевше, ніж попереднього тижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в другій половині червня минулого року закупівельні ціни на черешню були на 26% дорожче нинішніх.

За інформацією експертів, всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку на сьогоднішній день досить рясне, що і є головною причиною цінового спаду. Крім того, покупці нерідко виявляються незадоволені якістю пропонованої продукції, що також негативно позначається на цінах.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Міністерство аграрної політики і продовольства скоротило прогноз урожаю ягід і фруктів в Україні на 29% - до 1,76 мільйона тонн з 2,47 мільйона тонн у зв'язку з весняними заморозками. Зокрема, відомство оцінило очікувані втрати врожаю кісточкових (вишня, черешня, абрикоси, персики, сливи) у 39% - до 292 тисяч тонн 476 тисяч тонн.