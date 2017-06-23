США призупинили імпорт бразильського м'яса

Уряд США оголосив у четвер про припинення всього імпорту м'яса з Бразилії з санітарних міркувань.

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"У нас знову є занепокоєння щодо якості продукції, призначеної для американського ринку", - цитує портал Globo заяву міністра сільського господарства США Сонні Перд'ю, передає Прайм.

Експерти вже оцінили це рішення Вашингтона як серйозний удар по бразильському м'ясному ринку, який відчуває великі проблеми з березня цього року після корупційного скандалу в галузі. Тоді після операції федеральної поліції Бразилії була розкрита корупційна схема з участю чиновників різного рівня та приватних компаній з обходу встановлених санітарних норм. У результаті багато країн тимчасово відмовилися від поставок бразильської яловичини.

За повідомленням американських влади, ембарго буде діяти до тих пір, поки бразильське міністерство сільського господарства не вживе належних заходів, які будуть визнані задовільними санітарною владою США.